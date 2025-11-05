На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, чем обернется блокада Калининграда со стороны НАТО

Депутат Колесник: блокада Калининграда со стороны НАТО приведет к мировой войне
Владимир Федоренко/РИА Новости

Возможная блокада Калининграда со стороны НАТО рискует обернуться третьей мировой войной. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, планы НАТО уже разработаны, потому что мы слышим об этом не впервые. Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы, не из пистолетов будем отстреливать. При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если они сумеют нас убедить в том, что они действительно собираются блокировать Калининградскую область», — сказал Колесник.

Депутат напомнил о военной доктрине России, которая гласит, что блокировка любого субъекта России приведет к войне. Речь будет идти о третьей мировой, уточнил он. Политик также напомнил, что ВС РФ имеют не только «Искандеры» и «Кинжалы», но и другие виды вооружений, включая ядерное.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Североатлантический альянс на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

Дипломат подчеркнул, что Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств. По его словам, ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

Ранее в Европе заявили, что третья мировая может начаться с Калининграда.

