На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде задержан зампред комитета администрации городского хозяйства

Зампреда комитета администрации Калининграда задержали по делу о мошенничестве
true
true
true
close
Global Look Press

В Калининграде задержан зампредседателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградского областного суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО «Город Калининград»», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что задержание подозреваемого состоялось 16 октября. Следствие утверждает, что в декабре 2023 года в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры» комиссия одобрила коммерческое предложение по поставке двух мраморных скамеек в сквер 70-летия региона. По документам стоимость поставки составила 8,2 млн рублей, что превысило заявленную цену на 1 млн рублей.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы сроком. По мнению следователей по делу, мужчина может продолжить преступную деятельность, используя служебное положение, а также может надавить на свидетелей, среди которых есть его подчиненные.

До этого в Уфе задержали начальника отдела пожарного надзора Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору по подозрению в получении взятки. По версии следствия, фигурант дела в июле 2024 года, находясь в сговоре с руководителем госкомитета и другими сотрудниками, получил от руководителя коммерческой организации 200 тыс. рублей. Компания проводила реконструкцию объекта.

Ранее в Петербурге арестовали обвиняемого во взяточничестве чиновника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами