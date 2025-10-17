В Калининграде задержан зампред комитета администрации городского хозяйства

В Калининграде задержан зампредседателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградского областного суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО «Город Калининград»», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что задержание подозреваемого состоялось 16 октября. Следствие утверждает, что в декабре 2023 года в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры» комиссия одобрила коммерческое предложение по поставке двух мраморных скамеек в сквер 70-летия региона. По документам стоимость поставки составила 8,2 млн рублей, что превысило заявленную цену на 1 млн рублей.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы сроком. По мнению следователей по делу, мужчина может продолжить преступную деятельность, используя служебное положение, а также может надавить на свидетелей, среди которых есть его подчиненные.

До этого в Уфе задержали начальника отдела пожарного надзора Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору по подозрению в получении взятки. По версии следствия, фигурант дела в июле 2024 года, находясь в сговоре с руководителем госкомитета и другими сотрудниками, получил от руководителя коммерческой организации 200 тыс. рублей. Компания проводила реконструкцию объекта.

Ранее в Петербурге арестовали обвиняемого во взяточничестве чиновника.