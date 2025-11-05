На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пара в отеле проснулась в полночь и обнаружила возле кровати полуголого незнакомца

Остановившиеся в отеле супруги обнаружили возле кровати полуголого незнакомца
true
true
true
close
Sohu

Пара в Китае, остановившаяся в четырехзвездочном отеле, проснулась в полночь и обнаружила возле кровати полуголого незнакомца, пишет World of Buzz .

Мужчину по фамилии Сан разбудила жена, которая обнаружила в их номере неизвестного, одетого лишь в черные шорты. Супруг, по его словам, был столько ошеломлен, что не мог говорить, но затем немедленно позвонил на стойку регистрации и в полицию.

На вопросы пара не получила от незнакомца внятных ответов. Несмотря на опасения о возможных дурных намерениях, Сан принял решение не задерживать мужчину, предположив, что тот «может просто заблудиться».

Объяснения причин произошедного от администрации отеля и полиции разошлись. Представители руководства гостиницы заявили, что дверь в номер супругов была неисправна, а незнакомец оказался постояльцем из соседнего номера. Однако полиция в своем отчете указала на человеческий фактор: по их данным, сотрудник отеля выдал гостю ключ-карту не от того номера.

После инцидента супругам предложили переселиться в другой номер.

Ранее стало известно, когда откроется самый высокий отель в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами