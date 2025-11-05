Пара в отеле проснулась в полночь и обнаружила возле кровати полуголого незнакомца

Пара в Китае, остановившаяся в четырехзвездочном отеле, проснулась в полночь и обнаружила возле кровати полуголого незнакомца, пишет World of Buzz .

Мужчину по фамилии Сан разбудила жена, которая обнаружила в их номере неизвестного, одетого лишь в черные шорты. Супруг, по его словам, был столько ошеломлен, что не мог говорить, но затем немедленно позвонил на стойку регистрации и в полицию.

На вопросы пара не получила от незнакомца внятных ответов. Несмотря на опасения о возможных дурных намерениях, Сан принял решение не задерживать мужчину, предположив, что тот «может просто заблудиться».

Объяснения причин произошедного от администрации отеля и полиции разошлись. Представители руководства гостиницы заявили, что дверь в номер супругов была неисправна, а незнакомец оказался постояльцем из соседнего номера. Однако полиция в своем отчете указала на человеческий фактор: по их данным, сотрудник отеля выдал гостю ключ-карту не от того номера.

После инцидента супругам предложили переселиться в другой номер.

