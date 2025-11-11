Врач назвала безрецептурные добавки, которые могут улучшить настроение

Некоторые витамины, аминокислоты и добавки, которые продаются в аптеках без рецепта, могут обладать легким антидепрессивным эффектом и поддерживать настроение. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Витамины группы В влияют на метаболизм всех тканей в организме, в том числе и тканей мозга. Глицин — это аминокислота, действует как нейропротектор, то есть вещество, защищающее нервную ткань. Свойства триптофана как регулятора метаболизма связаны с тем, что он --предшественник двух веществ, очень активно влияющих на работу нервной системы», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что триптофан — это предшественник гормонов настроения и сна — серотонина и мелатонина. Если сочетать их с магнием и витамином В6, они способны улучшить качество сна и поддерживать психоэмоциональное состояние. Павлова уточнила, что данные добавки не представляют опасности для организма, могут улучшить работу мозга, а также положительно влиять на настроение и восстановление сил.

Исследователи Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные крупного клинического исследования PANDA, до этого выяснили, что один из самых распространенных антидепрессантов — сертралин — способен оказывать положительное влияние на ключевые симптомы депрессии и тревожности, включая подавленное настроение, уже в течение первых двух недель терапии.

