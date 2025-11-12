На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали об ухудшении настроения осенью

Rambler&Co: 41% россиян испытывают упадок энергии в осенний период
Indra Disteina/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян (41%) рассказали о заметном упадке энергии и настроения осенью, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, еще 35% россиян встречают осень с энтузиазмом, а 24% заявили о легкой усталости.

В 48% случаев главная причина апатии осенью – недостаток солнца и тепла, 30% — холод и дожди, 15% респондентов заявили о психологических сложностях с самоорганизацией, а 7% не хватает компании и вдохновения.

Опрос показал, что осенью 66% россиян реже ходят на внешние мероприятия.

Чаще всего осенью россияне играют дома в настольные игры (28%), гуляют в парках (23%), экспериментируют в кулинарии (17%), ездят по России (13%) и посещают фестивали (7%).

Также 37% россиян рассказали об усилившимся чувстве лени и апатии, 27% — легкой меланхолии, 20% — чувстве уюта, а еще 11% — ностальгии.

По данным опроса, 51% респондентов хотели бы добавить осенью больше тепла и солнца, 17% довольны свои досугом, а 15% хотят испытать новые впечатления.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года. Всего в нем приняли участие 116 544 интернет-пользователя.

