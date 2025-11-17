На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР на видео попало жестокое избиение девочки-инвалида толпой подростков

В Макеевке подростки заманили в заброшку и избили девочку-инвалида
В Макеевке компания подростков напала на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает «Блокнот Донецк».

Инцидент произошел в Ханженково. По данным издания, компания заманила девочку-инвалида в заброшенное здание, где ее избили.

На кадрах с места видно, как дети наносят девочке удары руками. Помимо этого, ей наносили удары по голове, животу и другим частям корпуса. Якобы из-за жестокости происходящего некоторые паблики отказались публиковать другие ролики.

Известно, что до инцидента ребенок перенес сложную операцию на голове, после чего у него наблюдались судороги, приступы эпилепсии и слабость.

После избиения ее госпитализировали с серьезными травмами. По словам близких, состояние школьницы усугубилось. Сейчас ей помогают врачи.

Полицейские уже установили личности всех участников избиения.

«Кроме того, в данный момент решается вопрос о постановке нападавших на профилактический учет в органы внутренних дел», – сообщается в публикации.

Следователи также организовали проверку. По результатам специалисты примут процессуальное решение.

Ранее в Воркуте на видео попало избиение полицейского толпой подростков.

