Rambler&Co и «Афиша» представили экспертизу по цифровому контенту и гибридным командам

В Rambler&Co назвали четыре главных тренда развития медиа в ближайшие годы

Rambler&Co выделил четыре ключевых тренда, которые определят развитие медиа в ближайшие годы, в их число входят агентизация бизнеса. Об этом заявила на полях девятого Национального рекламного форума (НРФ) директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Отмечается, что в рамках мероприятия топ-менеджеры медиахолдинга Rambler&Co и компании «Афиша» обсудили ключевые тенденции развития медиа и рекламного рынка, в том числе новые форматы контента и модели взаимодействия брендов с агентствами.

В рамках деловой программы форума на секции «Контент-опыт в Digital», модератором которой выступила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова, эксперты рекомендовали рассматривать контент как продуманное путешествие для пользователя, способное вызывать эмоции, нести смысл и вовлекать аудиторию.

«Мы выделяем четыре ключевых тренда, которые определят развитие медиа в ближайшие годы: переход к перформанс-модели на фоне снижения объема медийной рекламы, высокие ожидания пользователей — от внедрения ИИ до гиперперсонализации, размытие границ между сегментами в борьбе за внимание аудитории и агентизация бизнеса — как в производстве контента, так и в пользовательском опыте. Если добавить в эту формулу «любовь к клиенту», — рецепт успеха готов», — отметила Иванова.

В рамках секции «In-house команды vs агентства: новая модель партнерства» участники обсудили переход рынка событий от классической вертикали «клиент–агентство–подрядчик» к гибридной экосистеме. Event-директор компании «Афиша», генеральный продюсер «Пикника Афиши» Яков Трахман отметил, что бренды все чаще обращаются напрямую к организаторам мероприятий для получения быстрых и комплексных решений.

«Сегодня роль организаторов мероприятий вышла за привычные рамки — мы стали креативным агентом для брендов, предлагая комплексные решения «под ключ».

Наша задача — не просто разместить бренд, а органично встроить его в ДНК фестиваля. Этот подход позволяет уложиться в жесткие дедлайны и создает по-настоящему живой и уникальный опыт для аудитории», — подчеркнул Трахман.

Ранее сообщалось, что национальный рекламный форум проводится с 2016 года, мероприятие ежегодно объединяет представителей агентств, бизнеса, медиа и власти для обсуждения федеральных и глобальных тенденций в маркетинге, рекламе и коммуникациях.