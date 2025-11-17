Россиян предупредили о снижении зарплат при новом расчете отпуска

Если в России утвердят инициативу о вычете выходных дней из отпуска, то это приведет к снижению уровня зарплат. Никакой выгоды для россиян это не принесет, поэтому оснований для пересмотра существующей сегодня системы нет, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что в советские годы отпуск рассчитывался в рабочих сменах и составлял 22 календарных дня. Затем к нему прибавили условные выходные между неделями – получилось 28 календарных дней, причем одна из частей отпуска должна быть не короче двух недель. Такой подход наиболее удобен, так как позволяет россиянам дробить остальной отпуск после одного длительного, полноценного отдыха, пояснила Бессараб. Если выходные в отпуск включать не будут, то он официально составит 22 дня, что неизбежно снизит выплаты, добавила она.

«Мы можем вернуться к 22 дням, но это ничего не поменяет в количестве дней отдыха. Но сегодня у нас средний дневной заработок умножается на 28 дней, а будет умножаться на 22. Поэтому люди от этого только потеряют, — пояснила парламентарий. — Не вижу никаких оснований для пересмотра. Сейчас достигнут консенсус для работника и работодателя».

Напомним, с инициативой не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Авторы законопроекта отмечают, что отпуск фактически «съедает» выходные дни, которые по закону и так положены каждому трудящемуся. По их мнению, реализация инициативы позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные оплачиваемые отпускные дни более рационально и с большей пользой для себя.

