В Италии чиновник упал в министерстве и пробил исторический витраж

Corriere della Sera: чиновник Кани упал в министерстве, разбив витраж 1932 года
Tony Gentile/Reuters

Член регионального совета Сардинии по вопросам промышленности Эмануэле Кани упал в министерстве по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» и разбил витраж 1932 года работы мастера Марио Сирони. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Кани рассказал, что инцидент произошел, когда он спускался по лестнице министерства в римском палаццо Пьячентини. Мужчина поскользнулся и разбил правую часть витража «Хартия труда» — одного из главных документов итальянского фашизма.

«Я выходил и, спускаясь по лестнице, потерял равновесие... Витраж был без защиты. Я ударился не головой, а рукой. И половина моего тела осталась висеть снаружи здания. Я чуть не упал метров с десяти. Все могло закончиться гораздо хуже», — сказал он.

У чиновника остались синяки. Врачи предписали ему несколько дней отдыха и курс физиотерапии.

Агентство Adnkronos пишет, что внучка художника и куратор его архива Романа Сирони классифицировала ущерб как необратимый. Она отметила, что произведение стоит миллионы евро. Другие эксперты считают, что витраж можно отреставрировать, это будет стоить от 30 до 40 тысяч евро, следует из материала.

