Москвичей предупредили о мощном снежном циклоне

К Москве приближается мощный снежный циклон с метелью – он может достичь столичного региона к началу следующей недели, 24 ноября. Об этом в беседе с RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Речь идет о южном циклоне, который может принести в столицу огромные запасы осадков – выпасть может 10-15 см снега. При этом будет настоящая метель, скорость ветра достигнет 11-16 м/с, отметил синоптик.

На севере Московской области в следующий понедельник ожидается -3…5 градусов днем, в южных столбики термометров не поднимутся выше 0 градусов. Непосредственно в Москве температура воздуха будет колебаться от -2 до -3 градусов ночью и от 0 до -2 градусов днем. К вечеру начнутся заморозки, предупредил Ильин. По его словам, снежный покров, который ляжет в регионе благодаря циклону, останется до конца месяца.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что первый снежный покров появится в Москве только к концу ноября, но удержится недолго и «проживет» лишь несколько суток. Она тила, что устойчивого слоя ждать не стоит, поскольку декабрь, по ее прогнозу, обещает быть аномально теплым.

