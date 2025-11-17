Жители Кузбасса заметили в небе «НЛО»

В небе Шерегеша жители Кузбасса и гости курорта заметили облака, похожие на НЛО. Об этом сообщает Сiбдепо.
Кадры необычных облаков свидетели опубликовали в Сети.
Сотрудники кемеровского гидрометцентра объяснили, что этим «НЛО» оказались лентикулярные облака. Такое явление нередко возникает в горных районах.
«Они возникают от воздушных потоков, то есть на разной высоте, именно в горных районах формируются разные воздушные потоки и эти воздушные потоки закручивают облака», — рассказал собеседник издания.
В октябре неизвестный летающий объект заметили в небе на Алтае. По мнению местных жителей, на самом деле это мог быть метеорит, который сгорел в атмосфере.
