Полиция предупредила россиян о новом виде обмана в мессенджерах

МВД: мошенники от имени сотрудников УК просят россиян предоставить личные данные
Shutterstock

Мошенники в мессенджерах начали выдавать себя за сотрудников управляющих компаний (УК) и просить россиян подтвердить персональные данные. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, чаще всего аферисты от имени УК просят своих потенциальных жертв прислать паспортные данные, СНИЛС, дату рождения или ссылку на профиль в соцсетях и Госуслугах. После получения этой информации злоумышленники используют ее для доступа к банковским приложениям и воруют деньги.

В связи с этим россиян призвали не сообщать свои личные данные, коды от СМС, логины/пароли и другую конфиденциальную информацию. Кроме того, не безопасно открывать сообщения от незнакомцев и переходить по ссылкам в них. Также следует включить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, и установить надежные пароли. Важно регулярно проверять свою кредитную историю и уведомления от банков. Это поможет заметить подозрительную активность и вовремя среагировать. Если есть сомнения в отправителе, то лучше перезвонить по официальному номеру в банк, УК и в другую организацию и уточнить, точно ли они связывались с вами.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский спрогнозировал, что число попыток мошенников обмануть россиян с помощью фейкового бота Госуслуг в Telegram вырастет на 40–50% во второй половине 2025 года и в 2026 году. По данным МВД, мошенники придумали новую схему с ботом Госуслуг в Telegram. Аферисты выдают свои действия за «оцифровку архива», используя бот, который копирует официальный портал. Так они выманивают деньги и завладевают персональными данными жертв, рассказали в ведомстве.

Ранее россиянам объяснили, поможет ли маркировка в ИИ бороться с мошенническими схемами.

