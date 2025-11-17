На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, для кого опасен новый штамм птичьего гриппа

Врач Зуев: новый штамм птичьего гриппа наиболее опасен для детей до трех лет
true
true
true
close
Freepik.com

Новый штамм птичьего гриппа H5N5 представляет особую опасность для детей в возрасте до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями. Об этом aif.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Специалист объяснил, что это заболевание тяжело протекает у пациентов со сниженным иммунитетом, в числе которых также дети до пяти лет.

При этом, по словам врача, птичий грипп передается от человека к человеку в крайне редких случаях. Заразиться им можно в местах, где обитают зараженные птицы.

«Птичий грипп легко передается при непосредственном контакте с зараженными птицами. Например, при нахождении в помещении, где содержались зараженные птицы, при недостаточно тщательной термической обработке мяса птицы, то есть при употреблении в пищу зараженных птиц. Также можно заразиться из-за грязных рук, при контакте с птичьим пометом, перьями», — рассказал эксперт.

Он предупредил, что избежать заражения удастся благодаря соблюдению правил личной гигиены. Также защититься при контакте с птицами, которые уже могут быть переносчиками заболевания, можно с помощью медицинских масок, перчаток и комбинезонов.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого предупредил, что городские птицы, особенно голуби, могут переносить опасные заболевания, включая сальмонеллез, птичий грипп и орнитоз.

Ранее врач рассказал, что провоцирует обострение астмы у детей зимой.

