Врач раскрыл, какие болезни можно подхватить от голубей

Врач Кондрахин: орнитоз можно подхватить от голубей
Городские птицы, особенно голуби, могут переносить опасные заболевания, включая сальмонеллез, птичий грипп и орнитоз. Об этом «Москве 24» заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что заразиться можно через контакт с пернатым, а также воздушно-капельным путем.

«Орнитоз, например, можно получить и без контакта: достаточно вдохнуть высушенный помет, представляющий совершенно мелкие частицы. Они попадают в воздух из-за ветра, а потом и в организм человека», — сказал Кондрахин.

Симптомы этой болезни схожи с гриппом, но могут приводить к осложнениям, в том числе пневмонии. Врач добавил, что птицы также являются переносчиками блох, глистов и других паразитов, что делает их опасными и для домашних животных.

Доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог Владимир Бекетов до этого говорил, что городские голуби могут быть переносчиками серьезных инфекций и навредить здоровью людей. Заразиться, например, можно сальмонеллезом, кампилобактериозом и листериозом.

Ранее врач предупредил об опасности кормления голубей.

