Врач рассказал, что провоцирует обострение астмы у детей зимой

Спровоцировать обострение астмы у детей в зимний период могут бытовая пыль и повышенная влажность. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА РФ, президент АДАИР Юрий Смолкин.

«Высокая влажность в сочетании с опавшей листвой создает идеальную среду для размножения микроскопических плесневых грибов, споры которых — мощный аллерген. Кроме того, с началом отопительного сезона в квартирах циркулирует бытовая пыль с клещами, а частые осадки заставляют детей больше времени проводить в закрытых, иногда плохо проветриваемых помещениях, где концентрация аллергенов значительно выше», — объяснил специалист.

По его словам, в стенах дома основными источниками аллергенов являются пылевые клещи, частицы бытовой химии и шерсть питомцев. Врач объяснил, что поддерживать комфортный микроклимат в помещении удастся с помощь регулярного проветривания, использования очистителей воздуха и контроля влажности.

Уличный холодный воздух может стать причиной усиленного кашля и бронохспазма, отметил эксперт. Также вирусные инфекции, которые активно циркулируют зимой, дополнительно повреждают слизистую дыхательных путей и усиливают симптомы. Смолкин предупредил, что многие родители зачастую не связывают учащение кашля и свистящее дыхание у детей с приходом холодного сезона, из-за чего поздно обращаются за врачебной помощью.

По словам специалиста, попытки перетерпеть обострение и отказ от приема назначенных врачом препаратов являются одними из самых грубых ошибок. Важно не только снимать симптомы астмы, но и контролировать болезнь. Врач отметил, что не стоит забывать об ингаляционных глюкокортикостероидах (ИГКС). Кроме того, он посоветовал обращать внимание на кашель ребенка ночью, не игнорировать появившиеся одышку и свистящее дыхание, а также своевременно обращаться за медицинской помощью и корректировать терапию.

Ранее врач объяснил, как правильно лечить сухой кашель.