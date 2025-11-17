На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, что провоцирует обострение астмы у детей зимой

Врач Смолкин: бытовая пыль и влажность провоцируют обострения астмы у детей
true
true
true
close
Freepik.com

Спровоцировать обострение астмы у детей в зимний период могут бытовая пыль и повышенная влажность. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА РФ, президент АДАИР Юрий Смолкин.

«Высокая влажность в сочетании с опавшей листвой создает идеальную среду для размножения микроскопических плесневых грибов, споры которых — мощный аллерген. Кроме того, с началом отопительного сезона в квартирах циркулирует бытовая пыль с клещами, а частые осадки заставляют детей больше времени проводить в закрытых, иногда плохо проветриваемых помещениях, где концентрация аллергенов значительно выше», — объяснил специалист.

По его словам, в стенах дома основными источниками аллергенов являются пылевые клещи, частицы бытовой химии и шерсть питомцев. Врач объяснил, что поддерживать комфортный микроклимат в помещении удастся с помощь регулярного проветривания, использования очистителей воздуха и контроля влажности.

Уличный холодный воздух может стать причиной усиленного кашля и бронохспазма, отметил эксперт. Также вирусные инфекции, которые активно циркулируют зимой, дополнительно повреждают слизистую дыхательных путей и усиливают симптомы. Смолкин предупредил, что многие родители зачастую не связывают учащение кашля и свистящее дыхание у детей с приходом холодного сезона, из-за чего поздно обращаются за врачебной помощью.

По словам специалиста, попытки перетерпеть обострение и отказ от приема назначенных врачом препаратов являются одними из самых грубых ошибок. Важно не только снимать симптомы астмы, но и контролировать болезнь. Врач отметил, что не стоит забывать об ингаляционных глюкокортикостероидах (ИГКС). Кроме того, он посоветовал обращать внимание на кашель ребенка ночью, не игнорировать появившиеся одышку и свистящее дыхание, а также своевременно обращаться за медицинской помощью и корректировать терапию.

Ранее врач объяснил, как правильно лечить сухой кашель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами