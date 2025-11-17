На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД Польши не подтвердили факт взрыва на железной дороге, ведущей на Украину

true
true
true
close
@Dyspozytura_T/X

Полиция Польши не подтверждает, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве, ведущие на Украину, были повреждены в результате взрыва. Об этом сообщил замглавы МВД Польши Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News, передает ТАСС.

«Полиция не подтверждает ситуации такого типа», — сказал он, комментируя сообщения о том, что местные жители слышали взрыв в этом районе.

В данный момент на месте работают представители спецслужб, полиции и прокуратуры. Ведется расследование, добавил замглавы МВД.

О повреждении путей 16 ноября сообщил машинист поезда, который вынужден был остановить состав. Инцидент произошел на линии Демблин — Варшава, которая соединяет польскую столицу с пограничным переходом «Дорохуск» на границе с Украиной. В поезде в этот момент находились два пассажира и несколько членов бригады. В результате инцидента никто не пострадал.

Польский премьер-министр Дональд Туск допустил, что на железной дороге произошла диверсия.

Ранее спецслужбы Румынии предотвратили диверсию с участием двух граждан Украины.

