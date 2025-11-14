Россиянам рассказали, сколько апельсинов можно съедать в день

Диетолог Кованова: в день можно съедать два средних апельсина

Без вреда для здоровья можно съедать не более двух апельсинов среднего размера в день. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Если фрукт большой, то один. Также нужно обращать внимание на сорт цитрусовых. Более сладкие красные от нормы нужно ограничить в два раза из-за количества углеводов в них», — сказала специалист.

По ее словам, апельсины нельзя употреблять бесконтрольно. Если съесть этих цитрусов больше нормы, то можно столкнуться с аллергической реакцией.

Эксперт добавила, что такого правила стоит придерживаться несмотря на то, что в апельсинах содержатся бета-каротин, фолиевая и аскорбиновая кислоты, витамины группы В и ряд минералов.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует проявлять осторожность в употреблении цитрусовых. Она добавила, что в этих цитрусовых высокая концентрация фруктовых кислот, поэтому меру стоит соблюдать и здоровым людям.

