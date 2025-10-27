На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила о скрытой опасности цедры мандаринов

Daily Mirror: цедра мандаринов может вызывать метаболические нарушения
close
Артур Лебедев/РИА Новости

Для сохранения привлекательного внешнего вида мандарины и другие цитрусовые часто обрабатывают химическими веществами, которые при избытке могут быть вредны для здоровья. Об этом в беседе с изданием Daily Mirror рассказала диетолог Дженни Чише.

По словам специалиста, для предотвращения роста плесени и грибков кожуру цитрусовых нередко покрывают соединениями имазалила и тиабендазола. Эти вещества применяют для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых заболеваний, а также сохранения свежести плодов и овощей при хранении.

По словам эксперта, имазалил и тиабендазол способны воздействовать на печень и эндокринную систему. Другие химикаты, применяемые для обработки фруктов (такие как флудиоксонил и пириметанил), могут вызывать раздражение кожи, а также метаболические и неврологические нарушения.

Диетолог подчеркнула, что при незначительном количестве остаточных веществ риска для здоровья нет, однако при их накоплении возможны нежелательные последствия. Наибольшую опасность представляет употребление цедры или приготовление блюд с ее включением.

Чтобы снизить риски, Чише советует тщательно мыть цитрусовые перед едой, а при использовании кожуры в кулинарии — дополнительно очищать ее мылом и щеткой.

Ранее россиянам назвали самый ценный для сердца и сосудов продукт.

