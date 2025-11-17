На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Ирины Усольцевой заявил, что пропавшая в Красноярском крае семья жива

Даниил Баталов: пропавшие Усольцевы не находятся на Кутурчинском Белогорье
true
true
true
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Даниил Баталов, сын пропавшей с семьей месяц назад в красноярской тайге Ирины Усольцевой, заявил, что его близкие живы. Его слова передает портал NGS24.

Баталов считает, что Усольцевы не находятся на Кутурчинском Белогорье.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова «совсем», вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — поделился он.

Баталов уточнил, что Усольцевы могли уехать, но по какой причине и куда, не сказал.

17 ноября спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Главу семейства Усольцевых, его жену и пятилетнюю дочь искали профессионалы, аттестованные спасатели и волонтеры. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи.

