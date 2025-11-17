В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель».

«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых», — говорится в сообщении.

13 ноября опытный путешественник, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт рассказал, что бесследное исчезновение супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге могло быть связано с ударом молнии.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Главу семейства Усольцевых, его жену и пятилетнюю дочь искали профессионалы, аттестованные спасатели и волонтеры. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее сын Усольцевых дал противоречивые показания о пропаже семьи.