В Госдуме раскрыли, для кого в вузах введут 6-летнее обучение

Специалисты многих направлений должны обучаться в вузах дольше остальных – например, архитекторы, айтишники, инженеры. Это позволит сделать акцент на практической подготовке работников в тех сферах, где такой подход критически важен, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Депутат напомнила, что аналогичная система действовала в советские годы, когда, например, архитекторы учились по шесть лет. В то же время она заверила, что полностью возвращаться к советской системе не планируется, однако фундаментальную подготовку студентов нужно пересмотреть с тем, чтобы сами учащиеся могли выбирать более углубленное изучение будущей специальности.

Пилипенко добавила, что просто так увеличивать сроки обучения нельзя, так как это чревато новыми проблемами на рынке труда.

«Мы нуждаемся сегодня в профессиональных кадрах, поэтому растягивать сроки нет смысла, — пояснила она. — Но необходимо дать возможность получить хорошую подготовку. <…> Более длительное обучение должно быть там, где большая практическая подготовка идет».

В качестве примера парламентарий привела профессии архитекторов, инженеров, некоторых специалистов сферы IT, для которых шесть лет обучения – это нормальный срок. В то же время на многих направлениях достаточно и четырех лет, после которых выпускники становятся бакалаврами широкого профиля. Более точно сроки обучения на каждой конкретной специальности будут определены, когда сформируются новые стандарты, заключила депутат.

Напомним, накануне в Минобрнауки сообщили, что в новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым – он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности. Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Для сферы туризма и индустрии гостеприимства будут четырехлетние программы, а по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.

