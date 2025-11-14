На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шесть педофилов насиловали 13-летнюю дочь своего собутыльника в Петербурге

78.ru: в Петербурге шесть педофилов насиловали 13-летнюю дочь собутыльника
true
true
true
close
Pixabay

В Петербурге задержали шесть педофилов, насиловавших 13-летнюю девочку, и отца ребенка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В Центральном районе города 13 ноября задержали шесть человек, подозреваемых в педофилии. По предварительным данным, мужчины насиловали 13-летнюю девочку. Также задержали отца ребенка, который мог знать о происходящем — мужчина часто выпивал и приглашал домой пьющих друзей.

До этого в Петербурге педофил растлевал девочек, распространял детское порно и получил срок. Мужчина, будучи осведомленным о возрасте девочек, вел беседы в интернете на непристойные темы с двумя малолетними, одна из которых не достигла возраста 12 лет, а другая — 14 лет. Он требовал у детей демонстрации частей тела без одежды, угрожая им.

Ранее в России предложили запретить игру Roblox из-за педофилов в ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами