Шесть педофилов насиловали 13-летнюю дочь своего собутыльника в Петербурге

В Петербурге задержали шесть педофилов, насиловавших 13-летнюю девочку, и отца ребенка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В Центральном районе города 13 ноября задержали шесть человек, подозреваемых в педофилии. По предварительным данным, мужчины насиловали 13-летнюю девочку. Также задержали отца ребенка, который мог знать о происходящем — мужчина часто выпивал и приглашал домой пьющих друзей.

До этого в Петербурге педофил растлевал девочек, распространял детское порно и получил срок. Мужчина, будучи осведомленным о возрасте девочек, вел беседы в интернете на непристойные темы с двумя малолетними, одна из которых не достигла возраста 12 лет, а другая — 14 лет. Он требовал у детей демонстрации частей тела без одежды, угрожая им.

