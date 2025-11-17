«Радиостанция Судного дня» возобновила трансляцию и передала новое слово

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 возобновила трансляцию и передала в эфир новое слово — «жеребость». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683», — прозвучало в эфире.

Жеребость — это период беременности у кобылы, который длится в среднем 333 дня (от 307 до 412). В этот период самка должна получать особый уход и внимание, по скольку особенно чувствительна к нарушениям режима и кормления.

14 ноября Радиостанция УВБ-76 временно не транслировала сигнал из-за попадания беспилотного летательного аппарата по подстанции.

До этого радиостанция вышла в эфир вечером 13 ноября. Она передала слово «Симомор». Сигнал с загадочным кодом поступил в 18:35 по московскому времени. Определения у него нет, однако существует похожее слово с разницей в одну букву «сикомор», также известное как «библейская смоковница» — один из видов рода Фикус семейства Тутовых.

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.