На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Радиостанция Судного дня» возобновила трансляцию и передала новое слово

Радио Судного дня УВБ-76 передало сообщение «жеребость»
true
true
true
close
mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 возобновила трансляцию и передала в эфир новое слово — «жеребость». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683», — прозвучало в эфире.

Жеребость — это период беременности у кобылы, который длится в среднем 333 дня (от 307 до 412). В этот период самка должна получать особый уход и внимание, по скольку особенно чувствительна к нарушениям режима и кормления.

14 ноября Радиостанция УВБ-76 временно не транслировала сигнал из-за попадания беспилотного летательного аппарата по подстанции.

До этого радиостанция вышла в эфир вечером 13 ноября. Она передала слово «Симомор». Сигнал с загадочным кодом поступил в 18:35 по московскому времени. Определения у него нет, однако существует похожее слово с разницей в одну букву «сикомор», также известное как «библейская смоковница» — один из видов рода Фикус семейства Тутовых.

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами