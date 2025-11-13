«Радиостанция Судного дня» во второй раз за день передала слово

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 13 ноября во второй раз за день передала в эфир слово «Симомор». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сигнал с загадочным кодом поступил в 18:35 по московскому времени. Определения у него нет, однако существует похожее слово с разницей в одну букву «сикомор», также известное как «библейская смоковница» — один из видов рода Фикус семейства Тутовых.

В тот же день, в 10:55 мск, станция уже передавала слово «ржавленье».

Сообщается, что предыдущий выход «живого» сигнала наблюдался 10 ноября, тогда станция передала слово «анкерый». А 6 ноября радиостанция передавала три сообщения, одно из которых содержало слово «крымохрип». В предыдущих эфирах фиксировались и другие необычные термины, например «подствольный» и «мозгопрах», созвучные с ранним сигналом «моргопрах», прозвучавшим 19 февраля 2022 года.

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад бессмысленно запугивает Россию ядерной зимой.