«Радиостанция Судного дня» временно прекратила трансляцию

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», временно не будет транслировать сигнал из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по подстанции. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир».

«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА», — говорится в публикации.

Последний раз радиостанция вышла в эфир вечером 13 ноября. Она передала в эфир слово «Симомор».

Сигнал с загадочным кодом поступил в 18:35 по московскому времени. Определения у него нет, однако существует похожее слово с разницей в одну букву «сикомор», также известное как «библейская смоковница» — один из видов рода Фикус семейства Тутовых.

В тот же день, в 10:55 мск, станция передавала слово «ржавленье».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.