Появились кадры задержания в Балашихе матери обезглавленного ребенка

Подмосковное управление СКР опубликовало видеозапись задержания жительницы Балашихи, которую подозревают в убийстве своего шестилетнего ребенка.

«На допросе женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — проинформировали в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире в Балашихе вместе с сыном, убила его. После этого женщина выбросила в Гольяновский пруд Москвы фрагменты тела мальчика.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяли вещественные доказательства и ножи. Следователи планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

