На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин прострелил сестре ногу, заподозрив, что она завела парня без его ведома

В Ингушетии брат выстрелил в ногу сестре из-за возлюбленного
true
true
close
Depositphotos

Житель Ингушетии получил срок за нападение на сестру из-за предполагаемого романа. Об этом сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, поведение женщины изменилось в последнее время, поэтому 49-летний мужчина предположил, что родственница с кем-то встречается без его разрешения.

Брат стал следить за женщиной, и, когда об этом стало известно, между родственниками стали возникать конфликты. В какой-то момент россиянин запретил сестре идти на встречу с подругами.

Когда женщина отказалась подчиняться, он схватился за травматический пистолет. Мужчина хотел припугнуть пострадавшую, но пуля случайно попала в ногу.

В отношении брата возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил фигуранта к условному сроку.

До этого в Стерлитамаке школьник попал в больницу с травмой глаза после стрельбы. Он играл с товарищами, и в какой-то момент ему прострелили глаз. Его направили в Уфу, где оказали помощь.

Ранее продюсер фильма «Вий 3D» прострелил соседу руку и угрожал другому изнасилованием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами