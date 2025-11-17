Россиянин прострелил сестре ногу, заподозрив, что она завела парня без его ведома

Житель Ингушетии получил срок за нападение на сестру из-за предполагаемого романа. Об этом сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, поведение женщины изменилось в последнее время, поэтому 49-летний мужчина предположил, что родственница с кем-то встречается без его разрешения.

Брат стал следить за женщиной, и, когда об этом стало известно, между родственниками стали возникать конфликты. В какой-то момент россиянин запретил сестре идти на встречу с подругами.

Когда женщина отказалась подчиняться, он схватился за травматический пистолет. Мужчина хотел припугнуть пострадавшую, но пуля случайно попала в ногу.

В отношении брата возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил фигуранта к условному сроку.

