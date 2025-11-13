20-летнего жителя Калужской области приговорили к 14 годам в колонии за госизмену

В Калужской области 20-летний юноша получил 14 лет заключения по статям о государственной измене и оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что подсудимый в октябре 2023 года разместил в сети «Интернет» на одном из иностранных каналов под видеозаписью комментарий, содержащий высказывания, оправдывающие деятельность украинских националистических организаций, признанных террористическими и запрещенных в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, как выяснили правоохранители, фигурант выполнял поручения представителя украинской спецслужбы и пересылал ему фотографии и видео мест расположения военных объектов с указанием координат. Мужчину задержали сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности.

Срок житель Калужской области будет отбывать в колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре. Также ему запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрирования сайтов.

Ранее суд в Москве арестовал россиянина по делу о государственной измене.