Жителя Крыма приговорили к 14 годам колонии за распространение сведений о ВС РФ

Суд приговорил 22-летнего жителя Керчи к 14 годам колонии за госизмену
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Крыму приговорил 22-летнего жителя Керчи к 14 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в январе прошлого года, «будучи противником проведения специальной военной операции», молодой человек собрал информацию о местах нахождения подразделений Вооруженных сил России. Скриншоты с точными геоданными дислокации военных россиянин отправил в чат в мессенджере, используемый Службой безопасности Украины и главным управлением разведки Минобороны республики.

Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд приговорил крымчанина к 14 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его передвижение будет ограничено в течение 1 год 6 месяцев. Также суд обязал юношу выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 20-летнего жителя Калужской области приговорили к 14 годам в колонии за госизмену.

Обвинения в госизмене
