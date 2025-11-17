В Польше сообщили о повреждении ведущей на Украину железной дороги

В Польше повреждена железнодорожная линия, которая ведет на Украину

На северо-востоке Польши обнаружено повреждение ведущей на Украину железной дороги. Об этом в социальной сети X сообщила полиция Мазовецкого воеводства.

О повреждении сообщил машинист поезда, который вынужден был остановить состав. Инцидент произошел на линии Демблин — Варшава, которая соединяет польскую столицу с пограничным переходом «Дорохуск» на границе с Украиной.

Глава правительства Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X назвал происшедшее на железной дороге диверсией и заявил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел страны.

21 октября стало известно, что румынские специальные службы совместно с международными партнерами предотвратили диверсию с участием двух граждан Украины. Те проникли на территорию Румынии из Польши и принесли в офис компании в Бухаресте два пакета с дистанционно управляемыми самодельными зажигательными устройствами. Нарушителей удалось задержать.

Ранее украинка устроила конфликт с ножом в польском поезде.