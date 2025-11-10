проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы осенние продукты, которые могут провоцировать изжогу

Врач Исаева: яблоки и клюква могут провоцировать изжогу

true
true
true
close
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Изжога представляет собой жжение и болезненные ощущения в области груди и шеи. Спровоцировать изжогу могут в том числе овощи и фрукты, пик популярности которых приходится на осень и раннюю зиму. В число таких фруктов входят яблоки и клюква, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева.

Иногда при изжоге во рту ощущаются горечь и кислый вкус. Возникают неприятные ощущения из-за проникновения желудочного сока, содержащего соляную кислоту и ферменты, в пищевод, располагающийся выше желудка. Желудочный сок раздражает слизистую оболочку пищевода, вызывая тем самым дискомфорт. В норме содержимое желудка отделяет от пищевода кольцевая мышца, однако ее работа может нарушаться различными продуктами.

«В октябре-ноябре на дачных участках созревают яблоки и клюква. При чрезмерном употреблении они могут приводить к негативным реакциям из-за повышения кислотности в желудке. Поэтому людям, часто страдающим от изжоги, лучше отказаться от кислых яблок, насыщенных клюквенных морсов или компотов. С зимним сезоном плотно ассоциируются цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон): обычно их употребляют для поддержания иммунитета из-за их насыщенности витамином C. Тем не менее они также значительно повышают кислотность и могут провоцировать изжогу, поэтому даже при несомненной пользе таких фруктов потреблять их стоит с осторожностью и в ограниченных количествах», – объяснила доктор.

Актуальные для конца осени и декабря хрен и лук-порей выступают сильными раздражителями слизистых оболочек и вызывают сбои в нормальной работе кольцевой мышцы, разделяющей пищевод и желудок.

«Помимо этого, такие продукты стимулируют выработку пищеварительных ферментов, которые провоцируют производство желудочного сока. К расслаблению пищеводного сфинктера и возникновению эпизодической изжоги может привести привычка скоротать холодный осенний вечер за кружкой горячего чая. Напиток содержит кофеин, который провоцирует выработку соляной кислоты, а усугубить положение может добавление в чай мяты, которая снижает тонус мышцы», – заметила доктор.

Еще одним неочевидным, но распространенным триггером изжоги может стать стресс. Уменьшение продолжительности светового дня, рост к концу года числа профессиональных задач и ссоры с близкими людьми вызывают постоянное напряжение и стресс, которые влияют на работу ЖКТ, стимулируют выработку соляной кислоты в желудке и провоцируют спазмы мышц и сосудов.

Ранее россиян предупредили об опасностях жаропонижающих препаратов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами