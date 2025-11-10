Названы осенние продукты, которые могут провоцировать изжогу

Изжога представляет собой жжение и болезненные ощущения в области груди и шеи. Спровоцировать изжогу могут в том числе овощи и фрукты, пик популярности которых приходится на осень и раннюю зиму. В число таких фруктов входят яблоки и клюква, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева.

Иногда при изжоге во рту ощущаются горечь и кислый вкус. Возникают неприятные ощущения из-за проникновения желудочного сока, содержащего соляную кислоту и ферменты, в пищевод, располагающийся выше желудка. Желудочный сок раздражает слизистую оболочку пищевода, вызывая тем самым дискомфорт. В норме содержимое желудка отделяет от пищевода кольцевая мышца, однако ее работа может нарушаться различными продуктами.

«В октябре-ноябре на дачных участках созревают яблоки и клюква. При чрезмерном употреблении они могут приводить к негативным реакциям из-за повышения кислотности в желудке. Поэтому людям, часто страдающим от изжоги, лучше отказаться от кислых яблок, насыщенных клюквенных морсов или компотов. С зимним сезоном плотно ассоциируются цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон): обычно их употребляют для поддержания иммунитета из-за их насыщенности витамином C. Тем не менее они также значительно повышают кислотность и могут провоцировать изжогу, поэтому даже при несомненной пользе таких фруктов потреблять их стоит с осторожностью и в ограниченных количествах», – объяснила доктор.

Актуальные для конца осени и декабря хрен и лук-порей выступают сильными раздражителями слизистых оболочек и вызывают сбои в нормальной работе кольцевой мышцы, разделяющей пищевод и желудок.

«Помимо этого, такие продукты стимулируют выработку пищеварительных ферментов, которые провоцируют производство желудочного сока. К расслаблению пищеводного сфинктера и возникновению эпизодической изжоги может привести привычка скоротать холодный осенний вечер за кружкой горячего чая. Напиток содержит кофеин, который провоцирует выработку соляной кислоты, а усугубить положение может добавление в чай мяты, которая снижает тонус мышцы», – заметила доктор.

Еще одним неочевидным, но распространенным триггером изжоги может стать стресс. Уменьшение продолжительности светового дня, рост к концу года числа профессиональных задач и ссоры с близкими людьми вызывают постоянное напряжение и стресс, которые влияют на работу ЖКТ, стимулируют выработку соляной кислоты в желудке и провоцируют спазмы мышц и сосудов.

Ранее россиян предупредили об опасностях жаропонижающих препаратов.