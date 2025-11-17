Учительница, совращавшая школьника и просившая его расправиться с ее мужем, получила срок

В США суд вынес приговор учительнице, которая совращала своего ученика. Об этом сообщает Court.TV.

27-летнюю Елену Бардин приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых четыре за сексуальное насилие над несовершеннолетним, десять – незаконные действия с ним, год – за распространение непристойных материалов среди несовершеннолетних.

Помимо этого, ее на 20 лет внесли в список сексуальных преступников.

Также женщину обвиняли в том, что она подначивала подростка расправиться с ее мужем, но эти обвинения с нее сняли.

По словам коллег, выступавших в суде, они подозревали об «отношениях» учительницы и ее ученика. Последний спустя некоторое время прекратил контакты с Бардин.

Педагог стала фигуранткой уголовного дела после того, как она завела отношения с подопечным из центра содержания под стражей. Во время обыска у молодого человека обнаружили «письма и откровенные материалы», отправленные женщиной.

