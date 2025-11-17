На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница, совращавшая школьника и просившая его расправиться с ее мужем, получила срок

В США совращавшую ученика учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы
true
true
true
close
Shutterstock

В США суд вынес приговор учительнице, которая совращала своего ученика. Об этом сообщает Court.TV.

27-летнюю Елену Бардин приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых четыре за сексуальное насилие над несовершеннолетним, десять – незаконные действия с ним, год – за распространение непристойных материалов среди несовершеннолетних.

Помимо этого, ее на 20 лет внесли в список сексуальных преступников.

Также женщину обвиняли в том, что она подначивала подростка расправиться с ее мужем, но эти обвинения с нее сняли.

По словам коллег, выступавших в суде, они подозревали об «отношениях» учительницы и ее ученика. Последний спустя некоторое время прекратил контакты с Бардин.

Педагог стала фигуранткой уголовного дела после того, как она завела отношения с подопечным из центра содержания под стражей. Во время обыска у молодого человека обнаружили «письма и откровенные материалы», отправленные женщиной.

Ранее учительница физкультуры совращала ученика и преследовала его, когда он разорвал отношения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами