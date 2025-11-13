На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница физкультуры совращала ученика и преследовала его, когда он разорвал отношения

Shutterstock

В США предъявили обвинения учительнице физкультуры, которая совращала подростка и преследовала его. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, педагог из Колорадо впервые проявила интерес к школьнику, когда тому было около 14 лет. Они проводили время вместе не только в школе, но и в ресторанах и других местах.

Женщина отправляла подростку свои фото непристойного характера и получала подобные снимки в ответ. Также она неоднократно насиловала ученика.

Спустя некоторое время ученик решил разорвать отношения, и педагог стала преследовать его, так как якобы «тяжело переживала разрыв». Из-за сталкинга со стороны учительницы юноше приходилось ездить в школу с друзьями или выбирать другие маршруты.

Позже он рассказал обо всем школьному психологу, которая сообщила о ситуации правоохранителям. В беседе с полицейскими учительница призналась, что они со школьником использовали поддельные номера для связи. Она также призналась в совращении подростка.

Сейчас она находится под залогом в размере $50 000.

Ранее учительница совратила подростка и попросила его расправиться с ее мужем.

