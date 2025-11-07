На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как с советских времен изменился буллинг в школе

Психолог Делибалт: в отличие от травли в советских школах, сегодня она постоянная
true
true
true
close
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня школьный буллинг поменял свою форму по сравнению с советским временем. Если раньше дети могли скрыться от травли дома, то сегодня она не прекращается из-за развития интернета, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Варвара Делибалт.

Буллинг — это целенаправленное и неоднократное агрессивное поведение (в том числе унижение, издевательство, запугивание, принуждение), которое наносит вред другому человеку. Оно связано с дисбалансом физической, социальной или эмоциональной власти. При этом жертва травли не может привычными средствами остановить этот процесс и защититься от него. Нередко ситуация травли остается незамеченной, и это может привести к ряду других проблем.

«В советское время травля могла быть локализована в школе или дворе. Дом был при этом убежищем. Многие помнят знаменитый фильм Ролана Быкова «Чучело». С развитием технологий травля переместилась в интернет и появился кибербуллинг. По сути, это та же агрессия, но в виртуальной реальности. Сегодня травля проникает в дом через экран, и убежища нет. Давление становится постоянным», — рассказала специалист.

Следует очень внимательно отнестись к ребенку, если отмечается изменение поведения ребенка (замкнутость, избегание контактов, проблемы в межличностных отношениях, ухудшение настроения, проявление нетипичных эмоциональных реакций), снижение успеваемости, жалобы на головные боли или боли в животе, проявление навязчивых движений и действий (накручивание волос на палец или их выдергивание, покусывание ногтей), если ребенок очень нервничает, когда получает новое сообщение или уведомление.

«Если опасения подтвердились, выслушайте и поддержите ребенка. Самое главное — дать понять, что вы на его стороне. Не запрещайте интернет, лучше помогите ребенку заблокировать агрессора, а также скройте личную информацию в соцсетях. Сохраните доказательства: скриншоты, ссылки, переписку. Это важно в крайне тяжелых и опасных случаях, когда необходимо также обращаться в правоохранительные органы. Направьте жалобу администрации сообщества или платформы: почти все социальные сети имеют функции жалобы на контент и пользователей. И обратитесь в школу, если агрессоры — одноклассники, школа должна отреагировать», — заключила психолог.

Ранее были названы главные факторы риска инфаркта и инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами