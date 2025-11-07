Психолог объяснила, как с советских времен изменился буллинг в школе

Сегодня школьный буллинг поменял свою форму по сравнению с советским временем. Если раньше дети могли скрыться от травли дома, то сегодня она не прекращается из-за развития интернета, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Варвара Делибалт.

Буллинг — это целенаправленное и неоднократное агрессивное поведение (в том числе унижение, издевательство, запугивание, принуждение), которое наносит вред другому человеку. Оно связано с дисбалансом физической, социальной или эмоциональной власти. При этом жертва травли не может привычными средствами остановить этот процесс и защититься от него. Нередко ситуация травли остается незамеченной, и это может привести к ряду других проблем.

«В советское время травля могла быть локализована в школе или дворе. Дом был при этом убежищем. Многие помнят знаменитый фильм Ролана Быкова «Чучело». С развитием технологий травля переместилась в интернет и появился кибербуллинг. По сути, это та же агрессия, но в виртуальной реальности. Сегодня травля проникает в дом через экран, и убежища нет. Давление становится постоянным», — рассказала специалист.

Следует очень внимательно отнестись к ребенку, если отмечается изменение поведения ребенка (замкнутость, избегание контактов, проблемы в межличностных отношениях, ухудшение настроения, проявление нетипичных эмоциональных реакций), снижение успеваемости, жалобы на головные боли или боли в животе, проявление навязчивых движений и действий (накручивание волос на палец или их выдергивание, покусывание ногтей), если ребенок очень нервничает, когда получает новое сообщение или уведомление.

«Если опасения подтвердились, выслушайте и поддержите ребенка. Самое главное — дать понять, что вы на его стороне. Не запрещайте интернет, лучше помогите ребенку заблокировать агрессора, а также скройте личную информацию в соцсетях. Сохраните доказательства: скриншоты, ссылки, переписку. Это важно в крайне тяжелых и опасных случаях, когда необходимо также обращаться в правоохранительные органы. Направьте жалобу администрации сообщества или платформы: почти все социальные сети имеют функции жалобы на контент и пользователей. И обратитесь в школу, если агрессоры — одноклассники, школа должна отреагировать», — заключила психолог.

