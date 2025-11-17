В Петербурге семья не может въехать в купленную квартиру из-за хозяйки-притворщицы

В Петербурге семья купила квартиру и два года не может въехать из-за хозяйки

В Петербурге семья два года не может получить квартиру из-за «обманутой мошенниками» хозяйки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, семья решила приобрести квартиру у 80-летней Татьяны. Она сама занималась недвижимостью, желание продать жилье объяснила тем, что оно напоминало ей о муже.

С помощью агентства и нотариуса стороны заключили сделку. При этом женщина предоставила все документы, а Росреестр зарегистрировал переход права собственности.

Спустя месяц Татьяна заявила, что ее обманули. Суд арестовал квартиру, за которую покупатели отдали 13 миллионов рублей. При этом результаты экспертизы показали, что она склонна притворяться.

«Оказалось, что пенсионерка обладает высоким интеллектом, артистичностью и склонностью к притворству», – говорится в публикации.

На данный момент в ситуации разбирается суд. По словам пострадавшей семьи, женщина все еще живет в квартире.

Ранее сенатор Гибатдинов предложил проверять дееспособность пожилых продавцов жилья.