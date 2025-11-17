На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге семья не может въехать в купленную квартиру из-за хозяйки-притворщицы

В Петербурге семья купила квартиру и два года не может въехать из-за хозяйки
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге семья два года не может получить квартиру из-за «обманутой мошенниками» хозяйки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, семья решила приобрести квартиру у 80-летней Татьяны. Она сама занималась недвижимостью, желание продать жилье объяснила тем, что оно напоминало ей о муже.

С помощью агентства и нотариуса стороны заключили сделку. При этом женщина предоставила все документы, а Росреестр зарегистрировал переход права собственности.

Спустя месяц Татьяна заявила, что ее обманули. Суд арестовал квартиру, за которую покупатели отдали 13 миллионов рублей. При этом результаты экспертизы показали, что она склонна притворяться.

«Оказалось, что пенсионерка обладает высоким интеллектом, артистичностью и склонностью к притворству», – говорится в публикации.

На данный момент в ситуации разбирается суд. По словам пострадавшей семьи, женщина все еще живет в квартире.

Ранее сенатор Гибатдинов предложил проверять дееспособность пожилых продавцов жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами