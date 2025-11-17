Врач рассказала, какой осенний фрукт полезен для продления молодости

Хурма является главным осенним фруктом, который действует как природный эликсир молодости. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Бета-каротина в веселой хурме даже больше, чем в тыкве. Так что для продления молодости она незаменима. Также в ней много магния и масса калия. Нервным сердечникам просто необходима! Пара плодов в день заменят порцию валокордина», — отметила врач.

По ее словам, этот фрукт способен улучшить состояние кожи, укрепить сосуды и защищитить организм от последствий стрессов. Помимо этого, за счет витаминов С и Р он снижает хрупкость сосудов, а также помогает восстановиться после коронавируса и других вирусных заболеваний. Денисенко уточнила, что для получения всех полезных свойств нужно съедать пару плодов в день.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого заявила «Газете.Ru», что хурма укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье сердца. Она отметила, что этот фрукт богат биологически активными веществами, содержит пищевые волокна, витамин С, каротиноиды, марганец и калий.

Ранее часть людей предостерегли от употребления хурмы.