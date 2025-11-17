Профессор рассказала о главных триггерах мигрени

Даже привычные продукты могут спровоцировать приступ мигрени, чаще всего это твердые сыры, шоколад и красное вино. Об этом kp.ru рассказала главврач Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Вейна, невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко.

«Мигрень, пожалуй, чемпион по количеству провокаторов, которые могут вызывать приступ. И это отличительная черта данного вида головной боли. Когда пациент жалуется: «у меня голова болит от всего», при потеплении и похолодании, от голода и переедания, недосыпа и долгого сна - здесь сомнений быть не может. У человека мигрень», — отметила эксперт.

При этом она уточнила, что пищевые триггеры могут проявляться индивидуально. По ее словам, часто их можно выявить опытным путем. Наприенко также призвала отказаться от строгих диет и длительного голодания, поскольку снижение уровня глюкозы также может вызвать приступ мигрени.

Врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева до этого говорила, что шоколад, свежевыжатые цитрусовые соки, сыр, орехи, некрепкий алкоголь, особенно красные вина провоцируют приступ мигрени. Кроме того, существует «хот-договая мигрень», возникающая из-за красителей в сосисках и колбасах.

