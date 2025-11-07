На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украине предрекли дефицит газа к весне

«Телеграф»: Украина столкнется с дефицитом газа к апрелю 2026 года
РИА Новости

Украина опустошит газовые хранилища «под ноль» в апреле 2026 года и будет нуждаться в новых поставках. Об этом заявил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Мой прогноз — в апрель мы снова войдем с «сухими» хранилищами или в состоянии, близком к «сухому». И мы снова будем нуждаться в закупка», — сказал он.

Кроме того у Киева возникнут проблемы с ресурсами для приобретения газа уже к следующему отопительному сезону. Стране может понадобится 4,5–5 млрд куб. м дополнительных объемов газа.

До этого сообщалось, что находящиеся в распоряжении Украины бюджетные средства покроют расходы на закупку менее четверти необходимых стране для зимы объемов газа. Взрывы на объектах украинской газовой инфраструктуры привели к необходимости закупать газ за границей. При этом для покупки примерно 5 млрд куб. м нужно порядка $2 млрд.

Сообщалось также, что на Украине могут остановить химическое производство из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.

