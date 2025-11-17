На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе вынесли приговор подростку, который готовил нападение на школу

В Кузбассе суд дал 5,5 года колонии планировавшему напасть на школу подростку
Depositphotos

Планировавший нападение на школу в Кемеровской области подросток приговорен к 5,5 года колонии. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Кузбассу.

Следствие и суд установили, что 17-летний житель города Мыски примкнул к запрещенному в России террористическому движению и высказал готовность совершить вооруженное нападение на учащихся одной из школ. Для осуществления своего замысла несовершеннолетний приобрел оружие и камуфляжную форму и определил дату совершения преступления. УФСБ по Кемеровской области пресекло деятельность подростка и передало оперативно-разыскные материалы в следственные органы. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело, его взяли под стражу.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

14 ноября стало известно, что уголовное дело о теракте возбуждено против 16-летнего юноши за поджог на железнодорожной станции в подмосковном Одинцово.

Ранее жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма.

