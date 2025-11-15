На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша откроет два пропускных пункта на границе с Белоруссией

Польша уведомила Белоруссию о планах с 17 ноября открыть два КПП на границе
Павел Головкин/AP

Польша официально уведомила Белоруссию о намерении открыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе государств. Об этом сообщили Таможенные органы Белоруссии в Telegram-канале.

«17 ноября с 2:00 по белорусскому времени (совпадает с мск — «Газета.Ru») будут открыты польские пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что через «Кузницу-Белостоцкую» будет осуществляться только пассажирское движение, за исключением автобусов. КПП «Бобровники» смогут пересекать легковые автомобили и автобусы, грузовики из стран — членов Европейского союза, Швейцарии и государств — участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

«Таможенные органы [Белоруссии] полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что все имеющиеся на объектах технические средства функционируют. Более того, на КПП усовершенствовали инфраструктуру и укомплектовали таможенные смены.

Ранее в Литве заявили, что две страны готовы последовать ее примеру и закрыть границу с Белоруссией.

