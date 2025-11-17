Москвичей экстренно предупредили о гололедице и снегодожде

В Москве 17 ноября прогнозируются снег с дождем и гололедица

Утром в понедельник, 17 ноября, с 6:00 в Москве будет снег, переходящий в дождь. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.

Там предупредили москвичей о гололедице и налипании мокрого снега. Пост сопровождается пометкой «Срочно» и восклицательным знаком.

«Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице», — говорится в публикации.

Столичных водителей в комплексе призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что выпавший в столице первый снег стал одним из самых поздних первых снегопадов в этом веке. Так же поздно снег выпадал только один раз — 15 ноября 2008 года.

В субботу снег шел всю ночь, в итоге в городе за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков при температуре около 0°C. По прогнозам метеорологов, он пролежит недолго — к середине следующей недели снег растает, но к 22 и 23 ноября появится снова. К концу ноября установится постоянный снежный покров высотой 3–8 см, а местами — 13 см.

Ранее вторжение снежного циклона в Москву сняли из космоса.