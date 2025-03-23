Молодой человек проткнул глаз и отрезал часть уха знакомому в Мурино

В Ленобласти будут судить юношу, который под наркотиками напал на знакомого

Молодого петербуржца будут судить за покушение на жизнь знакомого из Мурино, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда 21-летний юноша находился в муринской квартире в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек поссорился со своим приятелем и напал на него.

«Обвиняемый в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес своему знакомому не менее одного удара твердым плоским предметом в глаз, после чего, сев на грудь потерпевшего, начал его душить, <...> отрезал часть ушной раковины потерпевшего», — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавший боролся за свою жизнь и смог выбежать из квартиры, но злоумышленник погнался за ним и загнал на общий балкон. Там он с силой сдавил шею жертве и предпринял попытку сбросить ее с высоты. Потерпевший сумел отбиться от нападавшего и попал в больницу, его обидчик в ближайшее время предстанет перед судом.

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