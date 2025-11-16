На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили о задержании ограбившего магазин военного

В Харькове задержали украинского военного по подозрению в ограблении магазина
В Салтовском районе Харькова на северо-востоке Украины задержали 43-летнего военного по подозрению в ограблении магазина. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить личность предполагаемого грабителя. Им оказался местный житель, военнослужащий 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который ранее уже привлекался за имущественные преступления.

В октябре в городе Елизаветград Кировоградской области мужчина ранил ножом сотрудника полиции. Инцидент произошел при проверке документов у 47-летнего местного жителя. Получивший ножевое ранение полицейский был госпитализирован. Нападавший задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Украинская полиция принимает участие в мобилизационных мероприятиях совместно с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), включая проверку документов и задержание лиц, которые уклоняются от военной службы.

Ранее во Львове полиция задержала мужчину после конфликта в торговом центре.

