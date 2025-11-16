На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корабли Китая зашли в воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня

Bloomberg: корабли КНР вошли в территориальные воды Японии
close
Jason Lee/Reuters

Несколько кораблей Китая вошли в территориальные воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

По данным японской береговой охраны, всего в территориальные воды страны вошли четыре вооруженных судна Китая. Перед этим они прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао).

В Китае заявили, что корабли проводили патрулирование «в целях обеспечения соблюдения прав» в этих водах. При этом, по данным Пекина, операция прошла законно.

14 ноября в Минобороны Китая заявили, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если осмелится вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня. В Пекине призвали Токио «помнить уроки прошлого». Политический скандал разгорелся после того, как японский премьер‑министр Санаэ Такаити допустила возможность воспользоваться правом на коллективную самооборону, если тайваньский вопрос станет «угрожающим выживанию» Японии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил обострение риторики между Китаем и Японией.

