На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер один из ведущих российских ученых-международников

В 64 года умер главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Батюк
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

На 65 году жизни скончался главный научный сотрудник, ученый-международник Владимир Батюк. Об этом сообщает пресс-служба Института США и Канады им. академика Арбатова Российской академии наук.

Там отметили, что Батюк окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и в стенах родного института защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Как ученый он анализировал проблемы российско-американских отношений, блестяще подготовил многих российских американистов и способствовал развитию отечественной американистики.

«Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать», — говорится в пресс-релизе.

В начале этой недели в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни умер почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАН Юрий (Георгий) Толстой. Он был доктором юридических наук. У него учились президент РФ Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СК Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее Путин прислал венок на прощание с профессором СПбГУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами