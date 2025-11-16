Умер один из ведущих российских ученых-международников

В 64 года умер главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Батюк

На 65 году жизни скончался главный научный сотрудник, ученый-международник Владимир Батюк. Об этом сообщает пресс-служба Института США и Канады им. академика Арбатова Российской академии наук.

Там отметили, что Батюк окончил исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и в стенах родного института защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Как ученый он анализировал проблемы российско-американских отношений, блестяще подготовил многих российских американистов и способствовал развитию отечественной американистики.

«Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать», — говорится в пресс-релизе.

В начале этой недели в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни умер почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАН Юрий (Георгий) Толстой. Он был доктором юридических наук. У него учились президент РФ Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СК Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее Путин прислал венок на прощание с профессором СПбГУ.