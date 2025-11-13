На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин прислал венок на прощание с профессором СПбГУ, у которого он учился

Путин отправил венок с красными розами на прощание с профессором СПбГУ Толстым
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимира Путина прислал венок с красными розами на церемонию прощания с ученым-правоведом, академиком РАН Юрием (Георгием) Толстым. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый скончался 10 ноября. Церемонию прощания было решено провести в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Толстой был доктором юридических наук и почетным профессором вуза, под руководством которого в разные годы учились Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

По данным ТАСС, венки на церемонию также отправили Конституционный суд РФ, Министерство юстиции РФ, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Сбербанка Герман Греф и правительство Санкт-Петербурга.

Юрий (Георгий) Кириллович Толстой родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде. В 1945 году он окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет), который закончил с отличием в 1950 году. В 1953 году защитил кандидатскую, а в 1970 году — докторскую диссертацию по юридическим наукам.

С 1956 года Толстой работал доцентом, а с 1972 года — профессором кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ. Он был одним из авторов и редакторов трехтомного учебника «Гражданское право», ставшего классическим трудом для юристов.

В 2000 году Толстого избрали членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 2003 году — академиком РАН. Он являлся заслуженным деятелем науки Российской Федерации, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I–IV степеней и лауреатом ряда научных и педагогических премий.

Ранее в США умер один из первооткрывателей структуры ДНК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами