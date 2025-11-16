На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали обращаться в СК, если продавец отобрал у покупателя квартиру и деньги

В Госдуму внесут закон о «периоде охлаждения» при купле-продаже квартиры
Shutterstock

В Российской гильдии риелторов сообщили, что за последний год число споров в суде увеличилось на 15–20%, когда после покупки квартиры продавец требует жилье обратно, а затем не возвращает деньги. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что статистика производит впечатление «массового мошенничества» с использованием судебной системы.

«Оно [мошенничество] очень опасно, так как грозит разрушением всего вторичного рынка недвижимости. Вряд ли случайно волна таких исков поднялась именно тогда, когда первичный рынок недвижимости встал, грозя банкротством многим даже крупным застройщикам. Добросовестным покупателям, попавшим в такую ситуацию, надо обращаться в Следственный комитет и добиваться уголовного дела о мошенничестве, подавать встречный иск и добиваться правды в апелляционном суде», — сказал парламентарий.

Делягин сообщил, что разработал совместно с депутатами «Справедливой России» законопроект о «периоде охлаждения» при купле-продажи квартир. По словам парламентария, проект внесут в ГД на рассмотрение на следующей неделе.

«Я разработал законопроект о периоде охлаждения при купле-продаже жилья, исключающий возможность продавца сослаться на временную недееспособность. Он тщательно обсуждался и дорабатывался депутатами нашей фракции, юристами и риелторами, и на следующей неделе будет внесен. Но против судебных ошибок бессилен любой закон — поэтому я обратился к председателю Верховного суда с просьбой дать судам соответствующие методические указания», — заявил он.

Депутат напомнил, что еще в начале года со стороны парламента были попытки нормализовать законодательство в сфере недвижимости.

«Безусловно, надо нормализовать законодательство. Еще в феврале депутаты «Справедливой России», включая меня, предложили принимать иски о расторжении сделок купли-продаже квартиры только при условии, что истец — продавец вносит сумму, которую он получил, на судебный депозит. Этот законопроект еще не рассмотрен даже в профильном комитете — вероятно, слишком сильно влияние застройщиков», — сказал парламентарий.

Ранее в Совфеде предложили проверять дееспособность продавцов при продаже квартир.

