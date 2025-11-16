На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ярославской области предупредили о сильном снегопаде

МЧС сообщило о сильном снегопаде в Ярославской области 17 ноября
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Жителей Ярославской области предупредили о сильном снегопаде в понедельник, 17 ноября. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Днем 17 ноября, с сохранением до конца суток, местами по Ярославской области ожидается сильный снег, ухудшение видимости в осадках 300-800 м», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в некоторых районах области прогнозируется налипание мокрого снега и гололед. На дорогах тоже ожидается гололедица и снежный накат.

В МЧС отметили, что из-за снегопада могут возникнуть ЧС с обрывом линий электропередачи, проблемы в работе коммунальных систем, перебои в движении транспорта и обрушение конструкций. Кроме того, в непогоду выше вероятность травм у местных жителей.

В июне этого года в Южно-Африканской Республике (ЮАР) экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны проливные дожди и снегопады. Из-за этого во второй по величине провинции Восточный Кейп произошло сильное наводнение. Как минимум 49 человек получили из-за непогоды несовместимые с жизнью травмы.

Ранее вторжение снежного циклона в Москву сняли из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами