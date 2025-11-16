Жителей Ярославской области предупредили о сильном снегопаде в понедельник, 17 ноября. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Днем 17 ноября, с сохранением до конца суток, местами по Ярославской области ожидается сильный снег, ухудшение видимости в осадках 300-800 м», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в некоторых районах области прогнозируется налипание мокрого снега и гололед. На дорогах тоже ожидается гололедица и снежный накат.

В МЧС отметили, что из-за снегопада могут возникнуть ЧС с обрывом линий электропередачи, проблемы в работе коммунальных систем, перебои в движении транспорта и обрушение конструкций. Кроме того, в непогоду выше вероятность травм у местных жителей.

