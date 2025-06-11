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В Южной Африке десятки человек стали жертвами непогоды

Aljazeera: минимум 49 человек погибли из-за непогоды в ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) как минимум 49 человек погибли из-за непогоды, передает Aljazeera.

Как сообщает телеканал, экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны проливные дожди и снегопады. Из-за этого во второй по величине провинции Восточный Кейп произошло сильное наводнение. Оно и привело к жертвам.

По словам главы администрации региона Оскара Мабуяне, власти ожидают увеличения числа погибших, так как поиски пропавших без вести все еще продолжаются. Жертвами непогоды стали в том числе шесть старшеклассников. Их автобус попал в паводковые воды около реки, и подростков смыло. Спасти удалось трех учащихся, которые смогли схватиться за деревья. Поиски еще четырех продолжаются.

Власти заявили об отключении электроэнергии в сотне тысяч домов, а по меньшей мере 58 школ и 20 больниц повреждены наводнениями. Кроме того, порядка 500 человек доставили в пункты временного размещения, так как их дома смыло или они сильно пострадали.

«Я никогда ничего подобного не видел», — признался Мабуяне.

В материале отмечается, что синоптики за несколько дней предупреждали о том, что региону угрожают разрушительные дожди и снег.

До этого сообщалось, что наиболее сильно от снежного циклона пострадали регионы Восточный Кейп и Квазулу-Натал. Снегом была занесена главная трасса N2. Власти приняли решение экстренно перекрыть маршрут.

Ранее житель ЮАР рассказал «Газете.Ru» о пробке из-за снегопада.

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