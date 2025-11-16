На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти 70 школ в столице Австралии закрыли из-за магического песка

В Канберре 69 школ закрыли из-за следов асбеста в магическом песке
Freepik

В Канберре 69 школ закроются в начале недели из-за опасений по поводу загрязнения асбестом (вдыхание микроскопических волокон асбеста вызывает опасное заболевание легких — асбестоз). Об этом сообщает ABC.

В материале уточняется, что опасность возникла, когда следы асбеста обнаружили в продукции компаний Kmart и Target, выпускающих магический песок (кинетический песок для детского творчества с необычными свойствами: он течет, как жидкость, но сохраняет форму и хорошо лепится). Из продажи отозвали уже четыре товара: набор для строительства песочного замка и волшебный песок синего, зеленого и розового цветов.

Власти объяснили, что отозванная продукция использовалась в школах шире, чем они предполагали. Проверка закрытых образовательных учреждений может занять несколько дней. В ходе нее сотрудники школ и волонтеры ходят по классам, коридорам и складам в поисках цветного песка и составляют карту того, что видят.

До этого пермские ученые установили, что вдыхание волокон минералов асбеста и эрионита приводит к раку легких и брюшной полости, а контакт с киноварью — к расстройствам нервной системы.

Ранее ученых ошеломила опасность пыли от тормозных колодок автомобилей.

